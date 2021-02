Exclusivo: ‘Minha fome de gols nunca é saciada’, diz Haaland

Erling Braut Haaland é um dos maiores fenômenos – ou talvez até o maior – entre as jovens promessas do futebol mundial. Com número de gols superior aos de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo com a mesma idade, o atacante de 20 anos acumula recordes na Liga dos Campeões da Europa e credencia-se para ser o sucessor da dupla como o protagonista do futebol mundial na próxima década.

Após marcar duas vezes contra o Sevilla na vitória do Borussia Dortmund por 3 a 2, pelo jogo de ida das oitavas de final da principal competições de clubes da Europa, no último dia 17, o norueguês atendeu a um pedido de VEJA e PLACAR e falou sobre a boa fase. “Minha fome de gols nunca é saciada. Quando eu marco em um jogo, quero marcar mais uma vez. E depois mais uma vez. Sempre fui assim e espero sempre continuar assim”, afirmou Haaland, perfilado em VEJA desta semana.

Fã confesso do futebol brasileiro e dos Ronaldos tupiniquins (o Fenômeno e o Gaúcho), Haaland contou que se espelha em um jogador não muito mais velho do que ele, mas que já escreveu seu nome na história: o francês Kylian Mbappé, de 22 anos, campeão da Copa do Mundo pela França em 2018. “Muitos jogadores me inspiraram e Mbappé obviamente é um deles. É alguém que eu sempre assisto quando está em campo. Somos parecidos na vontade de marcar gols”.

O rápido e forte atacante de 1,94 metro e 88 quilos é o artilheiro da atual edição da Liga dos Campeões com oito gols – dois a mais do que Morata, Rashford, Giroud e Neymar. Ele só disputou 13 jogos na Liga dos Campeões na curta carreira até aqui e já marcou 18 gols. Supera, de longe, todos os outros jogadores da história para alcançar a marca. Messi precisou de 35 jogos e Cristiano Ronaldo sequer havia balançado as redes no torneio em suas primeiras 13 partidas.

Sondado pelos maiores clubes do futebol mundial, Haaland não pensa em sair do Borussia Dortmund para conquistar títulos. O atacante norueguês afirmou ser grato pela oportunidade que recebeu no time alemão e quer ficar para levantar taças. “Claro que quero conquistar títulos na minha carreira. O Borussia Dortmund me dá a oportunidade de disputar as principais competições e meu foco está no aqui e agora. Estou aproveitando cada momento”.