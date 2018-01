Exame detecta lesão e adia estreia de Coutinho no Barcelona

A Catalunha amanheceu nesta segunda-feira celebrando a chegada do brasileiro Philippe Coutinho, a mais nova estrela da equipe do Barcelona. O segundo jogador mais caro da história – deixou o Liverpool por 160 milhões de euros (620 milhões de reais) – realizou exames médicos pela manhã, antes de ser apresentado oficialmente no Camp Nou.

O brasileiro, porém, terá de esperar um pouco para estrear. Seus exames detectaram uma lesão muscular na coxa que exigirá 20 dias de recuperação, informou o Barcelona. Ele, portanto, poderá estrear no fim do mês, contra o Alavés, em28 de janeiro, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol, ou na semana seguinte, contra o Espanyol – a outra equipe da cidade, pela qual Coutinho atuou por empréstimo em 2012.