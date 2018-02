Ex-velocista Usain Bolt revela acerto com time de futebol

O ex-velocista Usain Bolt usou suas redes sociais neste domingo para revelar que foi contratado por um time de futebol. O nome do clube, no entanto, só será informado na terça-feira – em um forte indício de que se trata de uma jogada de marketing. O atleta jamaicano já falou diversas vezes sobre seu sonho de jogar futebol profissionalmente (apesar de ter demonstrado pouca intimidade com a bola em eventos).

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 25, 2018

O oito vezes medalha de ouro nos Jogos Olímpicos é patrocinado por uma marca esportiva presente em muitos clubes pelo mundo, incluindo o Borussia Dortmund. Em fevereiro do ano passado, ele treinou no clube alemão, como forma de publicidade espontânea para a marca. No começo deste ano, disse que voltaria a treinar pelo clube, buscando seguir a carreira de jogar.

Seu grande sonho é defender o Manchester United, clube pelo qual torce, mas afirmou que só faria isso se tivesse condições de jogar profissionalmente por seus méritos. Com um patrocinador diferente do gigante inglês, é bem pouco provável que isso aconteça um dia.