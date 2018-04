Ex-técnico da Bélgica acusa Courtois de vazamento de informações

O ex-técnico da seleção da Bélgica, Marc Wilmots, acusou o goleiro Thibaut Courtois e seu pai, Thierry Courtois, de vazamento de informações durante a Eurocopa de 2016. Em entrevista ao canal BeIN Sports, na última segunda-feira, Wilmots alegou que as escalações do time eram divulgadas pela imprensa sem o seu consentimento.

Em 2016, a Bélgica foi eliminada pelo País de Gales nas quartas de final da Eurocopa, apesar da derrota frustrante, Wilmots disse que só teve um problema com os jogadores. “Quando fazia minhas escolhas às 18h, às 18h15 elas estavam nas redes sociais. Isso significa que um jogador vendeu a seleção. Isso é sério. O que chegou para mim, por meio de diversos jornalistas franceses, era que o pai de Courtois fazia isso. Significa que você não respeita sua pátria”, afirmou.

Em declarações à imprensa belga, o pai do goleiro do Chelsea, Thierry, negou as acusações e acusou o treinador de “calúnia”. Wilmots foi um famoso atacante belga e disputou quatro Copas do Mundo do Mundo como atleta e a de 2014 como treinador da Bélgica. Marcou cinco gols em Mundiais, dois em 1998 e três em 2002 – na última ocasião, ainda teve um polêmico gol anulado diante do Brasil, nas quartas de final.