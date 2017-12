Ex-seleção, Rogério é preso por não pagar pensão alimentícia

O ex-jogador Rogério, conhecido por ter levado as pedaladas do atacante Robinho na final do Campeonato Brasileiro de 2002, e também por suas passagens por Corinthians, Palmeiras e seleção brasileira, foi preso pela polícia rodoviária na madrugada da última quinta-feira, na Rodovia Castello Branco, na região de Avaré, no interior de São Paulo.

O jogador tinha um mandado expedido pela 4ª vara da família de Campinas por pensão alimentícia para uma ex-esposa. O Boletim de Ocorrência não trazia o valor devido, mas fontes extra-oficiais dão conta de que o valor gira em torno de 600 mil reais.

De acordo com o cabo Cristiano, responsável pela assessoria de imprensa da polícia de Avaré, o ex-jogador segue preso aguardando vaga no presídio de Piraju.