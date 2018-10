Ex-São Paulo, Botafogo e Cruzeiro, meia Daniel é assassinado no PR

O meia Daniel Corrêa Freitas, 24 anos, que tem contrato com o São Paulo e estava emprestado ao São Bento, de Sorocaba (SP), foi encontrado morto neste sábado, 27, na cidade de São José dos Pinhais (PR), região metropolitana de Curitiba. Informações preliminares do Instituto Médico Legal (IML) da capital paranaense apontam como causa da morte do atleta ferimentos por arma branca. O corpo de Daniel estava em um matagal no bairro Colônia Mergulhão e deu entrada no IML às 14h do sábado.

Revelado pelo Cruzeiro, Daniel teve destaque no Botafogo e foi contratado pelo São Paulo no fim de 2014, mas não teve sequência de jogos no clube paulista por causa de uma lesão no joelho. Ele acabou emprestado para a Ponte Preta para a disputa do Campeonato Paulista, mas também não teve bom desempenho. Em dez jogos pelo clube de Campinas, não fez gol e atuou em apenas cinco partidas como titular.

No ano passado, o jogador atuou pelo Coritiba durante o Campeonato Brasileiro. Ele voltou a se machucar e só jogou nas rodadas finais do campeonato. O alviverde paranaense foi rebaixado e Daniel voltou para o Morumbi.

Com 16 partidas oficiais pelo São Paulo (duas em 2015 e 14 em 2016), Daniel não teve espaço com o técnico Diego Aguirre este ano e acabou emprestado em junho para o São Bento.

Atual time do meia, o São Bento divulgou, por meio de nota, que “lamenta o fato ocorrido e se solidariza com a família e amigos do jogador nesse momento de profunda tristeza”.

São Paulo, Botafogo, Ponte Preta e Coritiba se manifestaram por meio do Twitter.

O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente a morte do meio-campista Daniel Corrêa Freitas. O clube se solidariza e presta condolências à família do atleta. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 29, 2018

Nota de Pesar: Botafogo lamenta falecimento de seu ex-atleta Daniel Corrêa Freitas e manifesta solidariedade a amigos e familiares. https://t.co/y4Ld7WxKud — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 29, 2018

A Associação Atlética Ponte Preta lamenta profundamente a morte do meia Daniel Corrêa Freitas! Nossos sentimentos à família e amigos do atleta. — A. A. Ponte Preta (@aapp_oficial) October 29, 2018