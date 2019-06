Ex-presidente do Flamengo é indiciado pelas mortes no Ninho do Urubu

A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou por homicídio com dolo eventual (quando se assume o risco de matar) o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, além de outras sete pessoas. O indiciamento se deve ao incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do clube, na zona oeste da cidade, no início de fevereiro. Na ocasião, 10 jogadores da base do clube rubro-negro morreram e outros três ficaram feridos. As informações são da Globonews.

Segundo a emissora, o inquérito, assinado pelo delegado Márcio Petra, considerou que houve uma série de falhas que poderiam ter evitado o incêndio. Dentre os problemas encontrados estão estrutura incompatível – os adolescentes dormiam em contêineres transformados em dormitórios -, ausência de reparos dos aparelhos de ar condicionado instalados no contêiner que incendiou e piora nas condições de alojamento das categorias de base.

O inquérito também apurou que o Flamengo, antes do incêndio, se recusou a assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) proposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para que fosse regularizada a situação do CT, além de não cumprir Ordem de Interdição efetuada pela Prefeitura. Os outros indiciados são engenheiros da empresa NHJ e outros funcionários do Flamengo, como um técnico em refrigeração e um monitor.

O CT Ninho do Urubu chegou a ficar interditado de 27 de fevereiro a 11 de março, mas o Flamengo conseguiu liberá-lo após realização de vistorias e a assinatura de um TAC junto ao Corpo de Bombeiros com medidas regularizadoras contra incêndio e pânico.

Jhonata Ventura, Cauan Emanuel e Francisco Dyogo, todos de 15 anos, foram os três feridos que sobreviveram ao incêndio. Os mortos foram Arthur Vinícius, Bernardo Pisetta, Pablo Henrique, Vitor Isaías, Gedson Santos, Áthila Paixão, Christian Esmério, Rykelmo Viana, Jorge Eduardo dos Santos e Samuel Thomas. A reportagem aguarda posicionamento do Flamengo e do ex-presidente do clube.