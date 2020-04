Ex-presidente da CBF José Maria Marín retorna ao Brasil

Por conta da idade avançada (87 anos) e dos riscos do novo coronavírus, José Maria Marín retornou ao Brasil. O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desembarcou neste domingo, 5, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, vindo de um voo de Nova Iorque.

O dirigente estava detido há cinco anos nos EUA e cumpria prisão domiciliar por fraude bancária, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A prisão de Marin foi efetuada, em maio de 2015, em Zurique, na Suíça. Ainda naquele ano, foi extraditado para os EUA, onde foi julgado e condenado à prisão e à devolução de milhões de dólares.

De acordo com as investigações americanas, o ex-dirigente esportivo teria recebido cerca de 6,5 milhões de dólares de propina de empresas de marketing esportivo dos EUA para assinar contratos de direitos comerciais de competições de futebol sul-americanas.

Banido pela Fifa, Marin teve agora a pena reduzida pela mesma juíza federal, Pamela Chen, que, ao decretar a sentença, o qualificou de “câncer” para o esporte. Banido pela Fifa, Marin, antes de ser presidente da CBF (2012 a 2014), foi governador, deputado e vereador pelo estado de São Paulo.