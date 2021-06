Ex-narrador Januário de Oliveira morre aos 81 anos

O ex-locutor esportivo de rádio e televisão Januário de Oliveira morreu nesta segunda-feira, 31, em Natal, no Rio Grande do Norte, aos 81 anos. Ele estava internado depois de sofrer uma parada cardíaca enquanto tratava um quadro de pneumonia na capital potiguar, onde vivia com a família.

Nascido em Alegrete (RS), Januário de Oliveira iniciou sua carreira nas rádios Farroupilha e Cultura de Bagé. Já morando no Rio de Janeiro, passou por Rádio Mauá, Rádio Nacional e Rádio Globo. Na televisão, trabalhou na Band e na TV Educativa. Irreverente, ele imortalizou bordões, como “tá lá um corpo estendido no chão”, quando um jogador se machucava e “Cruel, muito cruel…”, ao elogiar um goleador

Oliveira sofria com diabetes, o que lhe fez perder parte da visão, mas mantinha projetos de narração de futebol em Natal. Nas redes sociais, diversos clubes e colegas prestaram homenagens . “Morreu o grande locutor, Januário de Oliveira, aos 81 anos, depois de lutar muito com problemas de saúde. Descanse em paz”, escreveu o também locutor Luiz Penido. “A comunicação brasileira perdeu hoje um mestre!”, lamentou Galvão Bueno.

A comunicação brasileira perdeu hoje um mestre!!

Januario de Oliveira!!

Grande narrador com inesquecíveis bordões!!

Está lá o corpo estendido no chão!!

Cruel,muito Cruel!!

Taí o que vc queria!!

E tantos outros!!

Que Deus o receba muito bem nessa sua nova jornada!! 🙏🏼 pic.twitter.com/RZsHZ0AA6y — Galvão Bueno (@galvaobueno) May 31, 2021

Januário também narrou com maestria, e com alguns dos seus bordões, um dos grandes gols da história do Fluminense e do @maracana. Inesquecível. https://t.co/yZIy8uD35b pic.twitter.com/YimpCBZKI2 Continua após a publicidade — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 31, 2021

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do histórico narrador Januário de Oliveira. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste. 🙏 #CRF — Flamengo (@Flamengo) May 31, 2021