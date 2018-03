Ex-médico do Bayern de Munique faz duras críticas a Guardiola

O médico alemão Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt pediu demissão do Bayern de Munique em 2015, após 38 anos a serviço do clube, por desavenças com o técnico Pep Guardiola. Três anos depois, o doutor decidiu contar esta história em um dos capítulos de sua autobiografia que será lançada em breve. O diário Bild teve acesso a alguns trechos que relatam a total quebra de confiança na relação entre Müller-Wohlfahrt e Guardiola, hoje técnico do Manchester City.

“Creio que Guardiola seja uma pessoa com baixa autoestima e que faz de tudo que esteja a seu alcance para esconder isso das pessoas. Ele parece viver em constante medo de perder poder e autoridade”, atacou Müller-Wohlfahrt.

O médico se cansou de ser apontado como culpado pelo treinador pelo excesso de lesões na equipe. “Ele me via como um subordinado a quem poderia recorrer a qualquer hora do dia. Por um lado, ele não se interessava pela parte médica, mas por outro, esperava de nós autênticos milagres.”

Müller-Wohlfahrt relatou o dia em que perdeu a paciência com o treinador catalão, que reclamava do longo período de recuperação de seus atletas. “Gritei com Guardiola e bati com tanta força na mesa que fiz os pratos e copos tremerem. Foi a primeira vez que perdi a compostura. Não conseguia entender como um treinador que tinha de idade o que eu tinha de anos na profissão, não levasse em conta a minha experiência.”