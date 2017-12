Ex-jogador italiano é achado morto em porta-malas de carro

Desaparecido há um mês, o ex-jogador italiano Andrea La Rosa foi encontrado morto no porta-malas de um carro nesta quinta-feira (14), em uma estrada próxima a Milão (Itália). Raffaele Rullo e sua mãe, Antonietta Biancaniello, confessaram a autoria do crime e estão presos.

La Rosa, que teve uma carreira discreta em clubes de divisões inferiores da Itália, era diretor esportivo do Brugherio, uma equipe da cidade de Monza. Ele estava desaparecido desde o último dia 14 de novembro, após a apresentação do novo treinador da equipe, quando disse que iria até Milão encontrar-se com um amigo.

Rullo e sua mãe foram presos pelos policiais na rodovia Milão-Meda, perto da cidade de Varedo. Os dois estavam tentando descartar o corpo do ex-jogador em alguma área afastada e deverão responder por assassinato e ocultação de cadáver. Segundo a polícia apurou, Andrea La Rosa havia feito um empréstimo aos dois acusados, que se recusavam a pagar a dívida.