Ex-jogador do Vasco é morto a tiros no litoral de SP

O ex-jogador do Vasco, Alan Pereira, de 26 anos, morreu na tarde da última sexta-feira (12) em Praia Grande, no litoral paulista, após ser baleado por dois homens em uma moto enquanto conversava com um amigo, identificado como Mafaldo Alexandre Pereira. De acordo com o jornal local A Tribuna, Alan morreu na hora e seu amigo foi socorrido e levado ao pronto-socorro do Quietude, onde encontra-se internado em estado grave. Ainda não se sabe porque o crime ocorreu, mas os motoqueiros não levaram nenhum pertence das vítimas.

Alan Pereira jogava como zagueiro atualmente pelo time equatoriano Club Deportivo de Santa Rita. Ele deveria ter retornado ao Equador hoje e se encontrava de férias no Brasil desde dezembro. Em nota postada no Facebook o Santa Rita lamentou a morte do atleta: “O Santa Rita lamenta profundamente o falecimento de Alan Pereira, ex-futebolista da nossa instituição na temporada 2017. A nossa nota de sentidas condolências aos seus familiares, perante esta tragédia, Deus lhes dê a força necessária para suportar esta dor. Descanse em paz, irmão”.

A mãe de um dos amigos da vítima ouvida pelo A Tribuna lamentou a morte do atleta. “Não sei nem o que falar. Ele era um ídolo dos moradores daqui. Um menino exemplar. Nunca foi envolvido com drogas e não tinha inimigos. Acredito que ele estava no lugar errado e na hora errada”, disse a mulher, que preferiu não se identificar.

Histórico de atuação

Antes de atuar pelo Santa Rita, time da segunda divisão equatoriana, Alan Pereira havia jogado pelo sub-23 do Vasco, além de ter tido passagens pelo Atlético de Sorocaba, pelo Americano, pelo Arapongas, pelo Comercial, pela Portuguesa-RJ e pelo Goytacaz. No exterior, jogou também em Portugal pelo Vasco da Gama Sines.