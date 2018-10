Ex-jogador do United revela que erro contra o Barça lhe causou depressão

Michael Carrick, ex-jogador do Manchester United e da seleção inglesa, revelou nesta terça-feira um segredo íntimo que ficou guardado por quase uma década. O agora auxiliar técnico do United disse que um erro seu e a derrota para o Barcelona, na final da Liga dos Campeões de 2009, lhe causaram uma profunda depressão, que durou dois anos.

Na ocasião, Carrick falhou na jogada que culminou no primeiro gol do Barcelona, de Samuel Eto’o. No segundo tempo, Lionel Messi completou a derrota por 2 a 0 que atormentou a vida de Carrick ao ponto de ele jogar uma Copa do Mundo contra sua vontade. “Meu sonho sempre foi jogar uma Copa, mas em 2010 eu não queria estar ali, queria estar em casa”, revelou ao jornal britânico The Times.

“Eu me culpei por causa daquele gol do Barcelona. Ficava me perguntando: ‘Por que fiz aquilo? E aí aquilo virou uma bola de neve, durou um bom tempo. Eu havia ganhado a Liga dos Campeões no ano anterior, mas aquele título parecia totalmente irrelevante”, desabafou.

Carrick diz que nunca contou nada sobre seus sentimentos a colegas nem familiares e não considera exagero o uso do termo depressão “Eu me sentia deprimido, realmente abatido. Imagino que depressão seja assim. Não era uma coisa habitual. É normal um jogador se sentir mal ou péssimo após alguns jogos, mas logo isso passa. Neste caso, eu não conseguia superar, era um sentimento estranho.”

O ex-meio-campista, que jogou 481 jogos pelo United, acredita que seus ex-colegas, como Wayne Rooney, Ryan Giggs e o técnico Alex Ferguson, nunca suspeitaram de seus problemas. “Não é algo que se converse muito no futebol. Nunca falei sobre isso antes. Meus companheiros saberão só ao ler essa entrevista”, disse. Atualmente, Carrick, de 37 anos, é auxiliar de José Mourinho no United.