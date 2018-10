Ex-jogador da seleção espanhola é condenado por lavagem de dinheiro

O ex-atacante José Luis Caminero, que disputou a Copa do Mundo de 1994 pela seleção espanhola, foi condenado nesta segunda-feira por lavagem de dinheiro proveniente do narcotráfico. Ele teria de cumprir quatro meses de prisão, mas firmou um acordo com a Justiça e sua pena foi substituída pelo pagamento de uma multa de 17.237 euros (cerca de 72.000 reais).

Atual diretor esportivo do Málaga, Caminero foi condenado inicialmente a quatro anos de prisão, mas colaborou com a investigação e reduziu a pena para quatro meses. O advogado do ex-atleta, no entanto, costurou com o Ministério Fiscal a substituição da pena restante por uma multa extra de 2.400 euros (pouco mais de 10.000 reais), chegando ao valor total de 17.237 euros.

Caminero e outros 14 acusados admitiram os fatos. Dos condenados, 11 tiveram a mesma pena que o diretor esportivo do Málaga, enquanto os três considerados líderes do grupo foram condenados a 18 meses de cadeia e uma multa de 34.473 euros.

Caminero disputou 21 partidas pela seleção da Espanha e marcou oito gols. Esteve na Copa de 1994, em que balançou as redes três vezes e ajudou a Espanha a chegar nas quartas de final. Brilhou também pelo Valladolid e pelo Atlético de Madri.