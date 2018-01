Ex-craque croata assume comando da seleção da Bósnia

Após fracassar na tentativa de se classificar para a Copa do Mundo, a seleção da Bósnia-Herzegovina tem novo técnico. A federação de futebol nacional anunciou nesta quinta-feira a contratação do ex-jogador croata Robert Prosinecki, de 49 anos, para o cargo.

Prosinecki foi um habilidoso meia e um dos principais nomes do futebol europeu nos anos 1990, participando das Copas do Mundo de 1990, pela Iugoslávia, e de 1998 e de 2002, pela Croácia. Ele também tem passagem por diversos clubes, como o Estrela Vermelha, o Barcelona e o Real Madrid. Como técnico, Prosinecki comandou o Estrela Vermelha, o turco Kayserispor e a seleção do Azerbaijão.

Prosinecki vai suceder Mehmed Bazdarevic, que dirigiu a equipe entre 2015 e 2017. Sob o seu comando, a seleção da Bósnia até faturou a Copa Kirin em 2016, mas caiu na repescagem das Eliminatórias da Eurocopa de 2016 e ficou apenas na terceira posição na sua chave nas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia.

À frente da Bósnia, Prosinecki tentará ajudar a equipe a obter sua vaga na Eurocopa de 2020, além de comandar a seleção na recém-criada Liga das Nações. A sua estreia será no fim de janeiro, quando a equipe fará amistosos contra os Estados Unidos no dia 28, e o México, no dia 31, ambos em solo americano.