Ex-Corinthians, Dyego Coelho é demitido pela Inter de Limeira

A Inter de Limeira anunciou, neste domingo, 25, a demissão do técnico Dyego Coelho, ex-Corinthians. O treinador foi desligado do clube do interior paulista após o empate por 1 a 1 contra o Bangu, pela 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Coelho assumiu a equipe em maio justamente para a disputa da competição nacional, mas colecionou apenas uma vitória, quatro empates e três derrotas, em oito partidas.

“A Internacional agradece o profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira”, diz a nota oficial divulgada pelo clube.

A Inter de Limeira ocupa o sétimo lugar no grupo D, com sete pontos. O clube entra em campo pela próxima rodada contra o Boavista, no próximo sábado, 31, às 17h, no Limeirão, comandado por “profissionais internos do clube”.

Após reunião realizada na tarde deste domingo (25), a Associação Atlética Internacional comunica, de forma oficial, o desligamento do técnico Dyego Coelho. A decisão foi tomada em comum acordo. 👉 Saiba mais em nosso site: https://t.co/khGPwt1C0M pic.twitter.com/A1p2EuyVws — Inter de Limeira (de 🏡) (@interdelimeira) July 25, 2021