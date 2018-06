O ex-zagueiro Chicão, que defendeu o Corinthians de 2008 a 2013, postou o vídeo de uma jogada em que esteve envolvido com o zagueiro Miranda, na época do São Paulo, em lance muito semelhante ao gol suíço contra o Brasil na estreia da Copa do Mundo de 2018.

No jogo do último domingo, na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018, o zagueiro da Suíça, Zuber, fez o gol de empate de sua seleção após deslocar Miranda com um empurrão. A não marcação de falta revoltou os jogadores do Brasil e a torcida.

No vídeo de Chicão, o zagueiro da seleção o empurra antes de marcar um gol, que também foi validado.

O jogo aconteceu na semifinal do Campeonato Paulista de 2009, em que o Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1 no Pacaembu. Na publicação em seu Twitter o ex-corintiano provocou: “Falta ou não? O que vocês acham?” Três horas após essa publicação, Chicão voltou a postar, dando seu parecer. “Só acho que foi falta nos dois lances….”.

Falta ou não o q vcs acham ? pic.twitter.com/l1w3jp5KFM — CHICÃO (@andersonch3) June 18, 2018