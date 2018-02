Ex-companheiro garante: Cristiano treina ‘levitação’ da bola

O atacante português Cristiano Ronaldo cobrou um pênalti inusitado na vitória de 3 a 1 do Real Madrid sobre o PSG na última quarta-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, em Madri. No lance que resultou no primeiro gol da equipe espanhola, a bola “levita” milésimos de segundo antes de Cristiano finalizar. Segundo um ex-colega do português, a cobrança “espírita” não foi um fenômeno sobrenatural, mas resultado de muito treino.

O ex-zagueiro inglês Rio Ferdinand, companheiro de Cristiano nos tempos de Manchester United, disse no programa BT Sport, que o português praticava a “levitação” nos treinamentos, ao pisar forte com o pé esquerdo, muito próximo à bola, fazendo com que a vibração no gramado a levantasse. “Ele fazia isso, eu juro. É louco, mas ele fazia”, garantiu Ferdinand.

A partida de volta, que define o classificado para as quartas de final, acontece no dia 6 de março, em Paris. O PSG precisa vencer por 2 a 0 ou por três gols de diferença, para garantir a vaga direta. Confira no vídeo abaixo o feito incomum de Cristiano Ronaldo na cobrança de pênalti.