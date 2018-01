Ex-atacante Warley é internado após esfaqueamento na Paraíba

O ex-atacante de São Paulo, Grêmio, Palmeiras e seleção brasileira, Warley, de 39 anos, foi internado na madrugada desta sexta-feira, em João Pessoa, na Paraíba, após ser esfaqueado em uma tentativa de assalto no bairro da Manaíra, onde reside.

De acordo com informações do portal Mais PB, dois homens abordaram o atual gerente de futebol do Botafogo paraibano, que se assustou e tentou fugir. Ele levou duas facadas nas costas e se deslocou até a casa de um amigo para conseguir ajuda.

Warley foi levado ao Hospital Trauma e, de acordo com Boletim divulgado às 4h12, após procedimento cirúrgico, o ex-jogador tem quadro clínico estável, mas grave. De acordo com o site do Botafogo, o gerente de futebol passou por duas drenagens, sendo a última no pulmão esquerdo.

Como jogador, Warley fez quatro jogos pela seleção brasileira, todos pela Copa das Confederações de 1999, da qual foi vice-campeão.