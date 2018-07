Everton oficializa contratação de Richarlison, ex-Fluminense

O atacante Richarlison foi oficializado como novo reforço do Everton nesta terça-feira, nas redes sociais do clube. O atleta de 21 anos assinou com a equipe inglesa por cinco anos, pelo valor de 44 milhões de libras (222 milhões de reais), de acordo com o site oficial da equipe inglesa.

Richarlison elogiou o clube e o técnico português Marco Silva, que o treinou no Watford na última temporada. “O Everton acreditou em mim e pretendo honrar essa camisa e demonstrar em campo o porquê da minha chegada. Conheço meu treinador, foi muito bom trabalhar com ele e acredito que ele possa me ajudar a, um dia, ser convocado para a seleção brasileira”, completou.

O atacante marcou 19 gols com a camisa do Fluminense e 5 com a camisa do Watford, sendo uma das surpresas do clube na última edição do Campeonato Inglês. Richarlison usará a camisa 30 do tradicional clube de Liverpool.