Everton é cortado e Tite convoca Lucas Moura para amistosos

O atacante Lucas Moura está de volta à seleção brasileira. O técnico Tite anunciou nesta segunda-feira, horas depois da apresentação do time em Londres, que Everton, do Grêmio, foi cortado por lesão e substituído pelo jogador do Tottenham – clube dono do centro de treinamento que recebe a seleção brasileira nesta semana. Na quarta, o time viaja para a Arábia Saudita, onde enfrentará a seleção local na sexta-feira, às 15h (de Brasília), na capital Riad.

Lucas, de 26 anos, volta à seleção depois de mais de dois anos de ausência – foi convocado pela última vez para a Copa América Centenário de 2016, ainda por Dunga.

A #SeleçãoBrasileira está reunida novamente! Veja como foi a chegada dos jogadores na Inglaterra. #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/s6xp6051rf — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 8, 2018

No dia 16, em Jeddah, também na Arábia Saudita, o Brasil fará outro amistoso, contra a Argentina, desfalcada do craque Lionel Messi, que pediu para não ser convocado. Para os dois jogos o treinador não convocou nenhum atleta dos quatro clubes que estavam na semifinal da Copa do Brasil (Flamengo, Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras).

Tite terá uma baixa em relação à lista de convocados no último dia 21. O lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, foi cortado após sofrer lesão na panturrilha direita. Para a vaga do jogador, Tite chamou Filipe Luís, do Atlético de Madrid, na última quinta-feira.