Everton contrata Bernard e Mina no fim da janela inglesa

O Everton da Inglaterra acertou com jogadores conhecidos do futebol brasileiro no fim da janela inglesa de contratações desta temporada 2018/2019. Bernard, meia-atacante que defendeu o Atlético-MG e o Brasil na Copa do Mundo de 2014, e Yerry Mina, zagueiro com passagem pelo Palmeiras, que estava no Barcelona e marcou três gol pela Colômbia na Copa do Mundo de 2018, foram anunciados nesta quinta-feira.

Bernard assinou um contrato por quatro temporadas, até junho de 2022, após cinco temporadas defendendo o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Aos 25 anos e com quatro partidas disputadas pela seleção brasileira, o meia estava sem contrato e foi ao clube inglês sem custos.

❗ [LATEST NEWS] Agreement with @Everton for the transfer of Yerry Minahttps://t.co/YMyWm4thOR — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 9, 2018

O zagueiro Yerry Mina ainda não foi anunciado pelo Everton, mas teve sua transferência confirmada pelo Barcelona. Ele foi vendido por 30,25 milhões de euros mais 1,5 milhões de euros variáveis, somando um total de 31,75 milhões de euros (cerca de 138 milhões de reais). O Barcelona fica com a prioridade de recompra do zagueiro.

Nessa janela de transferência, o Everton também contratou Richarlison, revelado pelo América-MG e com passagem pelo Fluminense, que estava no Watford, por 222 milhões de reais.