Everton ‘Cebolinha’, o craque que a torcida do Brasil respeita

Tite foi o último a perceber, mas o fez a tempo. O atacante Everton é o grande destaque dessa seleção brasileira que disputa a Copa América. Mais do que excelentes atuações dentro de campo – embora seja esse, claro, o objetivo fundamental -, o jogador do Grêmio resgata um estilo mais abusado, desprendido do pragmatismo tático e das frivolidades das redes sociais. Até no apelido seu carisma é mais natural o dos colegas de nome composto e de longa carreira na Europa: Cebolinha é o craque que a torcida brasileira respeita e se identifica.

Everton Cebolinha tornou-se titular apenas neste sábado, na última partida da primeira fase, contra o Peru. Mas as primeiras duas partidas do Brasil, quando o jogador entrou no segundo tempo, já eram indícios consistentes de sua boa fase. O gol marcado na estreia contra a Bolívia e a excelente jogada contra a Venezuela, embora anulada corretamente, deixaram claro que o camisa 19 pedia passagem na equipe brasileira. Quando a chance da titularidade apareceu, o atacante correspondeu. Sua atuação caiu nas graças dos torcedores presentes ao estádio, que por vezes entoaram o coro de: “É Cebolinha”, e do narrador Galvão Bueno, que no auge da empolgação, cravou: “Everton é o cara.”

Pela partida memorável que fez em Itaquera, o cearense de Maracanaú foi eleito o melhor jogador em campo (prêmio que agora tem nome em inglês – Man of The Match – e patrocínio de cervejaria). No próximo jogo da seleção, em Porto Alegre, Everton estará em casa. Vai jogar na Arena do Grêmio, certamente como titular.