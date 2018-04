Europeus criticam Neymar por jogar pôquer durante título do PSG

Neymar não acompanhou atentamente o título francês conquistado por seu clube, o Paris Saint-Germain, neste domingo, com direito a goleada por 7 a 1 sobre o Monaco. Na hora do jogo, o atacante brasileiro postou em seu Instagram Stories uma foto em que aparecia jogando pôquer online; ao fundo, a TV está ligada na partida do PSG. Pouco depois do título, Neymar postou uma foto parabenizando os colegas pela conquista. Alguns jornais europeus, no entanto, criticaram a indiferença de Neymar em relação a seu clube.

“Neymar não quer continuar no PSG. Seu desejo é jogar na próxima temporada no Real Madrid, e neste domingo demonstrou mais uma vez seu desapego com o time parisiense”, escreveu o diário espanhol As. O catalão Sport disse que Neymar está “ilhado no Brasil”. “Focou sua vida pessoal em se recuperar da lesão, se divertir com amigos e participar de diversas publicidades e programas de televisão.”

O francês L’Équipe escreveu que “enquanto isso, Neymar estava jogando póquer” e que “com certeza havia mais suspense” no jogo online do que na goleada do PSG. Os diários destacaram que o pai e empresário de Neymar esteve no Parque dos Príncipes para acompanhar o título do PSG. Em recente entrevista ao programa Altas Horas, da Rede Globo, Neymar admitiu que não assiste a jogos de futebol na TV.