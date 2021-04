Eurocopa: Puma lança camisas com novo conceito de design

A menos de dois meses para o início da Eurocopa, a Puma apresentou nesta quinta-feira, 22, os uniformes reservas de suas seleções participantes com uma inovação em seu desenho. A mudança se dá basicamente na formatação dos escudos: as camisas de Itália, Suíça, República Checa e Áustria tiveram o emblema de suas federações reduzido e aplicados de forma centralizada, junto ao da fornecedora alemã.

Os uniformes, portanto, fogem um pouco do padrão, que costuma ser: logo da marca à direita do jogador e escudo à esquerda. Outra novidade é a inscrição do nome da seleção no peito.

Os desenhos não seguem exatamente o mesmo padrão. No caso da Itália, o logo da puma e o escudo da federação ficam lado a lado, separados por uma linha vertical. No caso de Suíça e República Checa, os emblemas foram colocados abaixo da marca, em um tamanho bem menor do que o habitual.

Já o uniforme da Áustria traz a maior das inovações: não há um, mas dezenas de escudos, mas na forma de marca d’água, ficando praticamente invisíveis à distância. O novo conceito, no entanto, deve ser visto apenas nos uniformes reservas e de goleiro.

The new Austria, Czech Republic and Switzerland shirts follow the same theme! Continua após a publicidade 🇦🇹🇨🇭🇨🇿 pic.twitter.com/OG2O6AADZZ — Classic Football Shirts (@classicshirts) April 22, 2021

As camisas dividiram opiniões nas redes sociais. A reclamação mais recorrente é a de que parecem mais de treinamento do que de jogo. Segundo Heiko Desens, diretor global de Criação e inovação, o “objetivo era criar um design inovador que traz novidades e energia”. “Queremos continuar a ultrapassar os limites e este é apenas o começo de uma nova direção empolgante.”