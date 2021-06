Eurocopa: França domina Alemanha e vence em Munique

A atual campeão mundial França fez valer seu favoritismo e bateu a Alemanha por 1 a 0 nesta terça-feira, 15, em sua estreia na Eurocopa, em Munique. O zagueiro Mats Hummels, contra, fez o gol do clássico continental. Apesar de ter o domínio claro da bola, a equipe alemã não conseguiu criar tantas oportunidades e só não sofreu uma derrota mais elástica, pois o árbitro de vídeo (VAR) anulou corretamente dois gols dos visitantes.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Como em toda estreia, o embate começou estudado. Porém, já aos 20 minutos, após boa tabela francesa, o meio-campista Paul Pogba enxergou bonito passe para o lateral-esquerdo Lucas Hernández. O defensor cruzou forte e Hummels empurrou contra a própria meta. Após o tento francês, a Alemanha aumentou o percentual de passes trocados e subiu as linhas. ‘Les Bleus’, por outro lado, continuavam levando perigo nas velozes transições.

Para o segundo tempo, a postura das equipes continuou a mesma; bola com a seleção alemã, contra-ataque francês. Dessa maneira, os comandados de Didier Deschamps mantiveram o time de Joaquim Löw longe do gol, roubando bolas e atacando de maneira vertical.

Kylian Mbappé, o destaque da partida, e seu novo parceiro Karim Benzema, de volta à seleção após quase seis anos, chegaram a balançar as redes em belas tramas ofensivas, mas os gols foram anulados por posição irregular.

Com isso, a França, apontada como a principal favorita ao título, largou na frente do grupo F, tratado como “da morte”, junto com a atual campeã Portugal, que mais cedo bateu a Hungria por 3 a 0 em Budapeste. No próximo sábado, 19, a França viaja para a capital húngara para enfrentar os anfitriões. No mesmo dia, um pouco mais tarde, a Alemanha recebe Portugal, no estádio do Bayern de Munique.