Eurocopa: Espanha goleia Eslováquia e avança atrás da líder Suécia

Sob enorme desconfiança após dois empates nas primeiras rodadas, a Espanha se recuperou nesta quarta-feira, 23, e garantiu classificação às oitavas de final da Eurocopa ao bater a Eslováquia por 5 a 0, em Sevilha, na maior goleada da competição. A equipe ibérica chegou a cinco pontos e terminou na segunda colocação do grupo E, atrás da Suécia, que bateu a Polônia por 3 a 2, em um duelo dramático em São Petersburgo, na Rússia, e foi a sete pontos.

Na próxima fase, a Espanha enfrentará a Croácia, enquanto a Suécia aguarda o fechamento da primeira fase com os jogos do grupo F para saber se medirá forças com Ucrânia ou República Checa. Eslováquia e Polônia estão eliminadas.

Espanhóis e eslovacos precisavam da vitória para avançar e equipe da casa já começou bem a partida no estádio la Cartuja, mas desperdiçou pênalti aos 10 minutos com o contestado atacante Álvaro Morata. O gol da tranquilidade veio logo em uma lambança do goleiro eslovaco. Pablo Sarabia chutou forte e a bola explodiu no travessão; na sobra, Martin Dúbravka se atrapalhou e jogou a bola contra as próprias redes.

Ainda na primeira etapa, o zagueiro Aymeric Laporte, do Manchester City, que às vésperas da Euro desistiu de esperar por um chamado da França, país onde nasceu, marcou seu primeiro gol por sua nova seleção. A Espanha manteve o ritmo forte na segunda etapa e logo ampliou com Sarabia, após assistência de Jordi Alba.

O quarto veio em jogada ensaiada de escanteio que terminou com um belo gol de letra de Ferrán Torres, que havia acabado de entrar. O quinto veio em situação idêntica: outro Torres, o defensor Pau Torres, entrou em seu primeiro toque mandou para as redes. A arbitragem, no entanto, validou gol contra de Kucka, o último a tocar na bola.

No outro jogo da chave, a Suécia bateu a Polônia em um animado jogo de cinco gols na Rússia. Logo no primeiro minuto, Emil Forsberg marcou o primeiro. Os poloneses responderam com sua estrela, Robert Lewandowski, que chegou a acertar duas bolas no travessão no mesmo lance.

Já no complemento, Dejan Kulusevski, da Juventus, fez boa jogada e passou para Forsberg balançar as redes novamente. A Polônia diminuiu em um golaço de Lewandowski, que ajeitou o corpo diante de três marcadores e mandou a bola no ângulo. O craque do Bayern de Munique e Bola de Ouro marcou mais um, aproveitando falha da zaga sueca, e mudou os rumos do grupo. No entanto, aos 48 do segundo tempo, Claesson recolocou a Suécia na liderança da chave.