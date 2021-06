Eurocopa e Copa América: como assistir França x Suíça e outros jogos

A França, atual campeã da Copa do Mundo, entra em campo nesta segunda-feira, 28, pelas oitavas de final da Eurocopa, quando encara a Suíça, às 16h (de Brasília), em Bucareste, Romênia. O duelo terá transmissão exclusiva do canal a cabo SporTV.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Depois de avançar como líder, com 5 pontos, do grupo F, considerado o grupo da morte do torneio, que contava ainda com Portugal e Alemanha, os franceses vão em busca do título que não conquistam desde 2000. Pela frente, os suíços, que avançaram entre os melhores terceiros colocados, prometem fazer um jogo duro.

Ainda pela Eurocopa, a Espanha enfrenta a Croácia, às 13h (de Brasília), em Copenhague, Dinamarca, também pelas oitavas do torneio. A partida terá transmissão exclusiva do canal a cabo SporTV.

A seleção espanhola, que empatou nas duas primeiras partidas da fase de grupos, goleou a Eslováquia na última rodada antes do mata-mata e vem embalada. Os croatas, que foram vices na última Copa do Mundo, querem surpreender de novo para seguir no torneio.

Já pela Copa América, dois jogos, ambos do grupo A, movimentam esta segunda, no mesmo horário, às 21h (de Brasília): Uruguai x Paraguai, com transmissão exclusiva do canal a cabo Fox Sports, e Bolívia x Argentina, transmissão exclusiva do canal a cabo ESPN Brasil.

A seleção uruguaia, que venceu a primeira na competição na última rodada, busca uma vitória para tentar fugir do Brasil, já classificado como líder do grupo B, nas quartas de final. Os paraguaios querem confirmar o bom momento.

Na outra partida, a Argentina, de Lionel Messi e companhia, encara a já eliminada e zerada Bolívia, visando confirmar a liderança do grupo para tentar um adversário mais tranquilo no mata-mata.