Eurocopa e Copa América: como assistir Brasil x Equador e outros jogos

O Brasil entra em campo pela última rodada da fase de grupos da Copa América contra o Equador, neste domingo, 27, às 18h (de Brasília), no estádio Olímpico, em Goiânia, em partida válida pelo grupo B. O duelo de abertura terá transmissão em TV aberta, do SBT, e em TV fechada, da ESPN Brasil.

A seleção brasileira já carimbou sua vaga nas quartas de final da competição, com três vitórias em três jogos, mas quer manter o 100% de aproveitamento. Por outro lado, os equatorianos têm a vaga ameaçada na próxima fase, já que somaram apenas 2 pontos até agora, mesmo número que a lanterna Venezuela, que também entra em campo.

Ainda pela Copa América, os venezuelanos encaram o Peru, também neste domingo, às 18h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O duelo terá transmissão exclusiva em TV fechada, do Fox Sports. Os peruanos, que somam 4 pontos, também lutam para seguir na competição continental.

Já a Eurocopa conta com dois duelos válidos pelas oitavas de final: Holanda x República Checa, às 13h (de Brasília) e Bélgica x Portugal, às 16h. Todos os jogos terão transmissão exclusiva do canal a cabo SporTV.

No primeiro duelo, os holandeses, que tiveram 100% na fase de grupos, encaram, em Budapeste, a surpreendente seleção checa, que somou 4 pontos na primeira fase e avançou entre as melhores terceiras colocadas.

Mais tarde, um dos melhores confrontos das oitavas acontece entre Bélgica e Portugal, em Sevilha. Os belgas, que acabaram em terceiro lugar na última Copa do Mundo, tentam passar pelos portugueses, atuais campeões da Euro e que defendem o título. Se por um lado a seleção belga teve caminho tranquilo no grupo B, a portuguesa, que conta com o artilheiro Cristiano Ronaldo, por pouco não caiu ainda na fase inicial do torneio no grupo F.