Eurocopa e Copa América: como assistir Argentina x Chile e outros jogos

O calendário de jogos de seleções segue agitado nesta segunda-feira, 14. Pela Copa América, a Argentina estreia contra o Chile, às 18h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em partida válida pelo grupo B. O duelo terá transmissão em TV fechada, da ESPN Brasil.

Recheada de estrelas, como Lionel Messi, Ángel Di María e Lautaro Martínez, a seleção argentina tenta quebrar o favoritismo do Brasil para faturar a competição. Já os chilenos, que atualmente estão fora da zona de classificação para a Copa do Mundo nas Eliminatórias, tentam se reconstruir sob o comando de Martín Lasarte.

Ainda pelo grupo B da Copa América, o Paraguai encara a Bolívia, às 21h, no estádio Olímpico, em Goiânia, com transmissão em TV fechada, do Fox Sports. Sob o comando de Eduardo Berizzo, os paraguaios são favoritos. Vale lembrar que no último encontro, pelas Eliminatórias, em novembro de 2020, a partida acabou empatada por 2 a 2.

Já pela Eurocopa, três confrontos movimentam o dia: Escócia x República Checa, às 10h (de Brasília), Polônia x Eslováquia, às 13h, e Espanha x Suécia, às 16h. Todos os jogos terão transmissão exclusiva do canal a cabo SporTV.

O primeiro duelo do dia é válido pelo grupo D, que já conta com uma vitória da Inglaterra contra a Croácia. O embate entre Escócia e República Checa, em Glasgow, conta com duas seleções que tentam surpreender para avançar de fase na competição.

As duas partidas seguintes são pelo grupo E. A Espanha, uma das favoritas ao título, encara, em Sevilha, a Suécia, que não conta com o astro Zlatan Ibrahimovic, lesionado. Apesar de ainda não terem se enfrentado, as duas equipes também dividem o mesmo grupo pelas Eliminatórias.

Poucas horas antes, a Polônia encara a Eslováquia, em São Petersburgo, na Rússia. Os poloneses apostam todas as suas fichas na boa fase do artilheiro Robert Lewandowski para fazer um bom papel no torneio.