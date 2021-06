Eurocopa: como assistir a Inglaterra x Alemanha e aos jogos da Série B

A Eurocopa conhecerá nesta terça-feira, 29, mais dois classificados para as quartas de final da competição. Após jogos espetaculares na segunda, com 14 gols marcados e contornos emocionantes – decididos apenas na prorrogação e nos pênaltis – Inglaterra e Alemanha se enfrentam às 13h, em Wembley, em confronto aguardado por histórica rivalidade. O duelo terá transmissão da Globo e do canal a cabo SporTV.

O confronto traz à tona a decisão da Copa do Mundo de 1966, vencida pelos ingleses, além de encontros decisivos nas Copas de 1970, 1982, 1990 e 2010, com um empate e três eliminações em favor dos alemães.

A Inglaterra se classificou como primeira colocada no grupo D, com sete pontos, mas criticada por um futebol aquém da promissora geração que possui. Marcou, até aqui, apenas dois gols na competição, que lhe renderam vitórias por 1 a 0 sobre Croácia e República Checa. E empatou sem gols diante da Escócia.

A Alemanha, por sua vez, classificou-se com dificuldades. Perdeu para a França na estreia por 1 a 0. Se recuperou diante de Portugal, vencendo por 4 a 2, e empatou com a Hungria, já nos minutos finais, em partida marcada por reações ao veto do pedido de autoridades da Alemanha para iluminar a Allianz Arena com um arco-íris, símbolo da causa LGBT+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e simpatizantes).

No outro jogo do dia, às 16h, a Suécia enfrenta a Ucrânia no Hampden Park, em Glasgow, na Escócia. Os suecos surpreenderam e terminaram na primeira colocação em grupo que contava com Espanha, Polônia e Eslováquia, enquanto a Ucrânia passou como um dos terceiros melhores colocados, tendo vencido apenas a Macedônia do Norte.

Além da Euro, três jogos abrem a oitava rodada do Campeonato Brasileiro: o Confiança-SE recebe o Coritiba, às 19h, com transmissão do SporTV e Premiere. O CRB-AL enfrenta o Náutico, às 21h30, também com a mesma programação na transmissão. O Remo-PA joga contra o Sampaio Corrêa-MA, às 21h30, com transmissão somente pelo Premiere.

Veja a programação completa:

13h: Inglaterra x Alemanha – Wembley – Eurocopa

16h: Suécia x Ucrânia – Hampden Park – Eurocopa

19h30: Confiança-SE x Coritiba – Batistão – Série B

21h: CRB-AL x Náutico – Rei Pelé – Série B

21h: Remo-PA x Sampaio Corrêa – Baenão – Série B