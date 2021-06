Eurocopa: como assistir a Bélgica x Rússia e aos outros jogos do dia

A tão aguardada Eurocopa já começou e terá mais três jogos neste sábado, 12: País de Gales x Suíça, às 10h (de Brasília), Dinamarca x Finlândia, às 13h e Bélgica x Rússia, às 16h; Todos os jogos terão transmissão exclusiva do canal a cabo SporTV.

A edição comemorativa de 60 anos do torneio, jogada em 11 estádios de países diferentes, estava marcada para o ano passado, mas teve de ser adiada em um ano, em razão da pandemia do novo coronovírus. Com a Covid-19 relativamente controlada no continente, haverá presença de público, sob protocolos da Uefa.

No primeiro jogo do dia, complementando o grupo A, a Suíça encara o País de Gales, em Baku, no Azerbaijão. Gareth Bale, que levou sua seleção à semifinal de forma surpreendente na última edição, é um dos destaques da partida. Na sequência, jogando em Copenhague, a Dinamarca é favorita no duelo contra a Finlândia, no grupo B.

No último jogo do dia, a Bélgica, líder do ranking da Fifa e em busca de seu primeiro título, encara a Rússia, em São Petersburgo. A equipe belga não terá a presença de seu principal jogador, o meia Kevin de Bruyne, que se recupera de uma lesão no rosto, sofrida na final da Liga dos Campeões.

Vinte e quatro equipes brigarão pelo título, que será decidido em 11 de julho, no estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra. Portugal de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e companhia defende o troféu e não terá vida fácil, pois caiu no chamado “grupo da morte”, ao lado de França, Alemanha e Hungria.