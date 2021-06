Eurocopa agitada e mudança de técnicos: destaques do fim de semana

O fim de semana contou com muitas emoções na Eurocopa. A Alemanha surpreendeu Portugal e ganhou com facilidade, a Polônia conseguiu segurar a Espanha, a França empatou com a Hungria e a Itália venceu o País de Gales. No Brasil, alguns clubes resolveram anunciar novos comandantes à beira de campo. Pelo Brasileirão, o Santos venceu o São Paulo no clássico e o atacante Jô foi advertido pelo Corinthians após usar uma chuteira verde no empate com o Bahia. Confira, abaixo, um resumo do fim de semana espotrtivo.

Eurocopa

A competição entre seleções da Europa movimentou o fim de semana. No sábado, 19, Robert Lewandowski desencantou e a Polônia segurou um empate com a Espanha, enquanto a França tropeçou e ficou no empate com a Hungria e a Alemanha dominou partida e venceu Portugal. Já no domingo, 20, a Itália derrotou o País de Gales.

🇵🇹🆚🇩🇪 = 🤯 ⏰1⃣5⃣⚽️ Ronaldo

⏰3⃣5⃣⚽️ Rúben Dias og

⏰3⃣9⃣⚽️ Raphaël Guerreiro og

⏰5⃣1⃣⚽️ Havertz

⏰6⃣0⃣⚽️ Gosens

⏰6⃣7⃣⚽️ Diogo Jota #EURO2020 pic.twitter.com/S7BQFCqqjR — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

Mudanças à beira do campo

No sábado, 19, o América-MG anunciou a contratação de Vagner Mancini, que chega para substituir Lisca, até o fim da atual temporada. Já o Internacional trouxe um velho conhecido: Diego Aguirre.

Fala, Aguirre! Nosso novo treinador manda um recado para a torcida colorada! 🇦🇹🇺🇾 #VamoInter pic.twitter.com/vV35BfY9xJ — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 19, 2021

San-São

O jogo de maior destaque deste final de semana pela 5ª rodada do Brasileirão aconteceu no domingo, 20, no clássico entre Santos e São Paulo. Jogando em casa, o time da Vila Belmiro resolveu o jogo no primeiro tempo, com gols de Marinho e Pirani, e venceu por 2 a 0.

Punição

No domingo, 20, o Corinthians ficou apenas no empate sem gols contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, em Salvador. Porém, o que chamou a atenção da torcida do clube paulista foi a chuteira verde usada pelo atacante Jô. Após a partida, o Timão, em nota oficial, informou que o jogador foi advertido e multado.

Holandês no Barcelona

No sábado, 19, o Barcelona anunciou a contratação de Memphis Depay, 27 anos. O atacante, que defendeu o Lyon, da França, nas últimas cinco temporadas e não renovou o seu contrato, assinou com o clube catalão até o meio de 2023. Atualmente o jogador defende a Holanda na disputa da Eurocopa e é um dos principais destaques da seleção.

✒️ Heart of a Lion

👉💙🦁❤️👈 pic.twitter.com/F7YZw6Y71m — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2021