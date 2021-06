Euro: País de Gales bate Turquia e encaminha classificação

O País de Gales segue surpreendendo na Eurocopa. Semifinalista na última edição, o time britânico venceu a Turquia por 2 a 0 nesta quarta-feira, 16, em Baku, no Azerbaijão, pela segunda rodada do grupo A, e com isso, alcançou os quatro pontos e encaminhou vaga nas oitavas de final. Os turcos, por outro lado, ainda não pontuaram na competição e estão praticamente eliminados.

Desde o início da partida, os torcedores turcos, em maior número nas arquibancadas, tentaram empurrar a equipe em busca da vitória. Contudo, o futebol da seleção não foi seguro defensivamente e cedeu espaços para a equipe galesa. Assim, ligações entre Gareth Bale e o meio-campista Aaron Ramsey resultaram em grandes chances.

O primeiro gol saiu no fim do primeiro tempo em uma bela jogada: Bale acertou um passe longo primoroso para Ramsey, que dominou e abriu o placar. Na segunda etapa, a tônica do jogo não mudou. O ataque de País de Gales continuou gerando perigo em jogadas de Bale, que sofreu penalidade, mas chutou por cima.

A Turquia, da mesma forma, atacou. No fim da partida, aproveitando espaços deixados, Bale fez ótima atuação individual em uma criativa jogada de escanteio curto e deixou Connor Roberts em ótimas condições para marcar o segundo. No próximo domingo, 20, País de Gales viaja para Roma enfrentar a Itália e a Turquia enfrenta a Suíça.