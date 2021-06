Euro: Inglaterra e Croácia vencem em grupo com 3 classificados às oitavas

A Inglaterra confirmou o favoritismo e venceu nesta terça-feira, 22, a República Checa por 1 a 0, no estádio de Wembley, em Londres. O gol da partida foi marcado pelo atacante Raheem Sterling, aos 11 minutos do primeiro tempo. O resultado coloca os ingleses como líderes do Grupo D da Eurocopa, com sete pontos conquistados e 77,8% de aproveitamento. Apesar da derrota, os checos também se classificam às oitavas de final, terminando na terceira colocação, com quatro pontos.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

No outro jogo da rodada, a Croácia venceu a Escócia por 3 a 1, no Hampden Park, com gols marcados por Nikola Vlasic, Luka Modric e Ivan Perisic, enquanto McGregor descontou para os escoceses. Com o resultado, os croatas asseguraram a segunda colocação e empurraram a República Checa como um dos terceiros melhores colocados, empatados com quatro pontos.

Tanto ingleses, como croatas, ainda aguardam a definição de seus próximos adversários. Até o momento, a Inglaterra faria o principal enfrentamento da próxima fase da competição, diante da Alemanha, atual segunda colocada do Grupo F, com três pontos, mas que ainda jogará nesta quarta-feira, 23, em polêmico confronto com a Hungria, marcado por veto da Uefa ao pedido de autoridades da Alemanha para iluminar a Allianz Arena com um arco-íris, símbolo da causa LGBT+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e simpatizantes).

A Croácia, por sua vez, teria pela frente até o momento a Eslováquia, atual segunda colocada do Grupo E, com três pontos, mas que terá difícil confronto com a Espanha, em La Cartuja de Sevilla. A República Checa aguarda a definição de outros resultados para saber o seu adversário.

Continua após a publicidade

O gol dos ingleses teve a marca de uma aposta feita pelo técnico Gareth Southgate, bastante criticado pelo futebol abaixo do esperado, principalmente no empate sem gols diante dos escoceses, na rodada anterior. Mount, James, Mings e Foden deram lugar a Saka, Walker, Maguire e Grealish, autor da jogada que resultou no gol de Sterling.

⏰ FINAL ⏰ 🔝 Sterling dá vitória e 1º lugar à Inglaterra

🔄 Modrić e Perišić apuram Croácia no 2º posto#EURO2020 pic.twitter.com/9cIJu6D0w7 — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) June 22, 2021

Na outra partida, o principal destaque foi o veterano Modric, do Real Madrid, que marcou o gol que colocou os croatas novamente na frente do placar, aos 18 minutos do segundo tempo. Até ali, o jogo estava empatado em 1 a 1 , o que ocasionaria em uma eliminação precoce do torneio.