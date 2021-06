Euro: Holanda vence a Áustria e confirma classificação para as oitavas

A Holanda venceu a Áustria por 2 a 0 nesta quinta-feira, 17, na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Eurocopa. O gols holandeses foram marcados pelo atacante Memphis Depay, de pênalti, e o lateral direito Denzel Dumfries. O resultado assegurou classificação antecipada aos comandados de técnico Frank De Boer, líderes do grupo F, com seis pontos e 100% de aproveitamento até aqui.

Enquanto os holandeses apenas cumprirão tabela diante da Macedônia do Norte, na próxima segunda, 21, no mesmo local, Áustria e Ucrânia se enfrentam em Bucareste, na Hungria, em confronto direto pela última vaga. As equipes estão empatadas com três pontos cada. Os ucranianos levam vantagem de jogar pelo empate por terem mais gols marcados no critério de desempate.

O jogo iniciou com equilíbrio e poucas chances até uma tentativa de arrancada do zagueiro De Vrij, pela Holanda. Ele foi derrubado dentro da área por Alaba, capitão e principal jogador da equipe austríaca. Após consulta ao VAR, o árbitro israelense Orel Grinfeld marcou pênalti, convertido com segurança por Depay.

A Holanda buscava o segundo gol e desperdiçou boa chance novamente com Memphis Depay, jogador mais acionado da Holanda. Aos 23 minutos, após receber a bola em cobrança de lateral, em novo erro individual de Alaba, finalizou com perigo, acertando a rede lateral do gol defendido pelo goleiro Bachmann.

Ele ainda desperdiçou nova oportunidade, aos 39, ao chutar por cima do gol, após jogada tramada entre Weghorst e Van Aanholt, pelo lado esquerdo. O primeiro tempo encerrou com 49% de posse dos holandeses, contra 51% dos austríacos. Em finalizações, seis da Holanda contra duas da Áustria.

Mais soltas na segunda etapa, as equipes criaram uma série de oportunidades nos primeiros 15 minutos de partida, a principal delas desperdiçada pelo zagueiro holandês De Ligt. Aos 21, em rápido contra-ataque, Malen tocou para Dumfries concluir sem dificuldades para gol.

Em desvantagem, os austríacos tentaram um último suspiro, adiantando Alaba para o meio de campo. O reforço do Real Madrid para esta temporada chegou a arriscar perigoso chute ao gol, aos 35.