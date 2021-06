Euro: Holanda e Áustria vencem e garantem vaga nas oitavas

O grupo C da Eurocopa foi definido nesta segunda-feira, 21, com mais duas seleções garantindo seu lugar nas oitavas de final: Holanda e Áustria. A Ucrânia, com três pontos, fica na espera de uma vaga, pouco provável, como um dos quatro melhores terceiros colocados das seis chaves do torneio.

A rodada dupla do grupo contou com os embates entre Ucrânia e Áustria, em Bucareste, e Macedônia do Norte e Holanda, em Amsterdam. A primeira colocação estava em disputa, assim como a classificação direta para o segundo lugar.

Na Romênia, um empate deixaria ambas as equipes felizes, pois, com quatro pontos, o terceiro colocado tem grandes chances de se classificar. Contudo, a Áustria não deu chances para o azar e, com o jogo sob controle, bateu a Ucrânia por 1 a 0.

O gol austríaco saiu logo na primeira etapa, aos 21 minutos de jogo, quando Christoph Baumgartner marcou com assistência de David Alaba. O primeiro tempo terminou com apenas um chute realizado pela equipe ucraniana. Na segunda etapa, a Ucrânia ainda ameaçou uma pressão, mas sem sucesso.

Em Amsterdam, o jogo tinha um peso menor em termos de classificação. A Holanda, que já entrou em campo com vaga nas oitavas de final, precisava apenas de um empate para garantir a liderança. A Macedônia do Norte, por outro lado, apenas com uma goleada histórica e combinações de resultados poderia sonhar com o terceiro lugar. Porém, a partida teve peso emocional: o meia-atacante macedônio Goran Pandev fez sua despedida da seleção.

Antes mesmo da partida começar, o capitão holandês Georginio Wijnaldum presenteou o capitão da Macedônia com uma camiseta comemorativa aos 122 jogos realizados pela seleção de seu país. Pandev finalizou sua passagem com o time nacional como maior artilheiro da história, 38 gols, e atleta com mais partidas como capitão: 69.

Em campo, a “festa” foi da Holanda. Segura e aproveitando da superioridade técnica, a seleção treinada por Frank De Boer aplicou um 3 a 0, com um gol de Memphis Depay e dois de Wijnaldum. Assim, a seleção holandesa garantiu a classificação como líder do grupo.