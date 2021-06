Euro: Eslováquia vence a Polônia com Lewandowski ofuscado

A Eslováquia venceu por 2 a 1 a Polônia nesta segunda-feira, 14, no estádio São Petesburgo, na Rússia, em jogo válido pela rodada inaugural do grupo E da Eurocopa, que também conta com Espanha e Suécia. Os gols dos eslovacos foram marcados por Szczesny, contra, e o zagueiro Skriniar. O meia Linetty descontou para os poloneses.

A partida teve atuação apagada do atacante polonês Robert Lewandowski, artilheiro do Bayern de Munique e que venceu em dezembro o prêmio The Best, da Fifa, atribuído ao melhor jogador do mundo.

Lewa atuou durante todo o jogo, mas só conseguiu realizar duas finalizações a gol, ambas para fora. De acordo com o Sofascore, ele ainda tentou outras três conclusões, todas bloqueadas pela linha de cinco defensores formadas pelo técnico Stefan Tarkovic. Nos duelos aéreos, conseguiu vencer apenas quatro de oito disputas.

Após pressão inicial da Polônia, os eslovacos dominaram praticamente todo o primeiro tempo. A primeira grande chance aconteceu com o atacante Duda, em jogada individual pela ponta esquerda e finalização de fora da área, que passou próxima ao gol.

O gol saiu aos 17 minutos, em grande jogada feita por Mak. O atacante recebeu a bola e conseguiu se desvencilhar de dois marcadores, um deles com bola entre as penas. Na finalização rasteira, a bola tocou a trave e as costas de Szczesny antes de entrar. A Uefa considerou como gol contra do goleiro.

O segundo tempo começou com resposta imediata da Polônia. No primeiro lance, após troca de passes, Linetty recebeu com liberdade dentro da área e finalizou para empatar. O balde de água fria na tentativa de virada ocorre aos 16 minutos, com a expulsão de Krychowiak, que tomou o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso.

Minutos depois, aproveitando rebote de uma cobrança de escanteio, o zagueiro Skriniar, da Inter de Milão, finalizou com precisão, sem chances de defesa. Os eslovacos suportaram as poucas chegadas da Polônia, donos da maior posse durante a parte, mas com dificuldade para finalizar com efetividade.

A Eslováquia volta a jogar no próximo dia 18, contra a Suécia, novamente em São Petesburgo, enquanto a Polônia encara a Espanha, um dia depois, no estádio La Cartuja de Sevilla.