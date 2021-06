Euro e Copa América: como assistir Itália x País de Gales e outros jogos

Já classificada para as oitavas da Eurocopa, a Itália quer fechar a fase de grupos invicta e com 100% de aproveitamento. Para confirmar isso, a seleção comandada por Roberto Mancini terá pela última partida da fase um confronto contra o País de Gales, neste domingo, 20, às 13h (de Brasília), no Olímpico de Roma. O jogo terá transmissão exclusiva do canal a cabo SporTV.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Praticamente classificado às oitavas, com 4 pontos no grupo A, o País de Gales, que conta com nomes estrelados como Gareth Bale, Aaron Ramsey e Ben Davies, quer carimbar oficialmente sua vaga na próxima fase e pretende fazer jogo duro contra os italianos.

Também pelo grupo A, neste domingo, às 13h, a Suíça encara a Turquia no estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão. A partida será exibida exclusivamente pelo canal a cabo SporTV. Os suíços, que somam um ponto, buscam a vitória contra os turcos, que ainda estão zerados no torneio, para tentar abocanhar uma vaga entre os melhores terceiros lugares, que avançam para a próxima fase.

Este domingo também contará com dois jogos da Copa América, ambos transmitidos pelo canal a cabo Fox Sports. Primeiro, a Venezuela encara o Equador, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 18h (de Brasília). Com um ponto somado, os venezuelanos tentam derrotar os equatorianos, que ainda estão zerados na competição, e tentam superar os problemas após precisarem convocar 15 novos jogadores por causa de um surto de Covid-19 na delegação.

Depois, às 21h, a Colômbia enfrenta o Peru, no estádio Olímpico, em Goiânia. Os colombianos, que já somam 4 pontos, querem manter a boa fase sob o comando de Reinaldo Rueda e partem para cima dos comandados de Ricardo Gareca, que seguem zerados e vêm de uma derrota por goleada para a seleção brasileira.