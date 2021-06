Euro: como assistir a França x Alemanha e Portugal x Hungria

A Eurocopa começou a todo vapor. Com jogos todos os dias, a primeira rodada chega ao fim nesta terça-feira, 15. O mais esperado, é o embate entre as duas últimas campeãs mundiais: Alemanha e França. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena de Futebol de Munique, pelo grupo F da Euro. O jogo será transmitida pelo canal de TV fechada, Sportv.

O embate abre o chamado “grupo da morte”. A partida contará com diversas estrelas em campo, como Kylian Mbappé e Karim Benzema, pelo lado francês, e a dupla Joshua Kimmich e Toni Kross, pelo lado alemão. Além disso, N’Golo Kanté, Antonio Rudiger, Olivier Giroud, Timo Werner e Kai Havertz (autor do gol do título) campeões da Liga dos Campeões pelo Chelsea, também estão relacionados para a partida.

Mais cedo, às 13h, Hungria e Portugal se enfrentam na Puskas Arena, em Budapeste. A histórica seleção que encantou o mundo nos anos 50 recebe, com apoio do torcedor, a seleção portuguesa de Cristiano Ronaldo. A partida da atual campeã da Euro também tem transmissão do canal Sportv.

Para tentar parar um dos maiores artilheiros da história, a seleção húngara conta com a dupla do RB Leipzig, o zagueiro Willi Orbán e o goleiro Péter Gulácsi. Por outro lado, o time nacional português é badalado em todos os setores e vai além de Cristiano. Rubén Dias, zagueiro titular, é considerado um dos melhores do mundo na posição, assim como o meio-campista Bruno Fernandes.