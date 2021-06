Euro: com recorde de Cristiano, Portugal empata com França e se classifica

1/12 Cristiano Ronaldo, de pênalti, marcou contra a França (Angel Martinez/Getty Images) 2/12 Cristiano Ronaldo e Griezmann dividem em Portugal x França (Alex Pantling/Getty Images) 3/12 Torcedores foram ao jogo com bandeiras LGBT+ (Harry Langer/Getty Images) 4/12 Torcida húngara em Munique (Christof Stache/Getty Images) 5/12 Goleiro Neuer, da Alemanha, na partida contra Portugal (Laurens Lindhou/Getty Images) 6/12 Torcedor invadiu o campo em Munique com bandeira LGBT+ (Federico Gambarini/Getty Images) 7/12 Karim Benzema, de pênalti, marcou o primeiro da França (Robert Michael/Getty Images) 8/12 Adam Szalai marcou o gol da Hungria contra a Alemanha (Christian Charisius/Getty Images) 9/12 Jogadores da França na partida contra Portugal (Angel Martinez/Getty Images) 10/12 UNSPECIFIED, GERMANY - JUNE 23: Fans of Germany covered with rainbow flags toast with beer in front of the Allianz Arena soccer stadium illuminated in green and blue ahead of the Euro 2020 Group F match between Germany and Hungary on June 23, 2021 in Munich, Germany during EURO 2020. (Photo by Alexandra Beier/Getty Images) (Alexandra Beier/Getty Images) 11/12 Adam Szalai marcou o gol da Hungria contra a Alemanha (Markus Gilliar/Getty Images) 12/12 Torcedor invadiu o campo em Munique com bandeira LGBT+ (Markus Gilliar/Getty Images)

A fase de grupos da Eurocopa foi definida nesta quarta-feira, 23. O grupo F, último a ser jogado e conhecido como “da morte” por seu equilíbrio, terminou com a classificação de França, Alemanha e Portugal em dois jogos dramáticos que terminaram em 2 a 2. A surpreendente Hungria faz jogo duro contra seleção alemã, em Munique, mas ficou de fora, com apenas dois pontos marcados.

O confronto entre Alemanha e Hungria começou antes mesmo de bola rolar. Com polêmicas envolvendo manifestações favoráveis à causa LGBTQ+, o clima político aqueceu o jogo. Assim, logo na execução dos hinos nacionais, um torcedor invadiu o gramado com uma “bandeira arco-íris” e a abriu em frente ao time húngaro. Quando o início da partida foi autorizado, o favoritismo alemão não se concretizou.

Em apenas 11 minutos jogados, o atacante Ádam Szalai abriu o placar para a seleção húngara. Durante toda primeira etapa, a bola ficou com a Alemanha (74% do tempo), mas o goleiro Gulácsi pouco trabalhou. No período final da partida, o meia-atacante Kai Havertz empatou com 66 minutos jogados, dois minutos depois, András Schafer colocou, novamente, a Hungria na frente.

Até os 39 minutos do tempo final, a Alemanha estava sendo eliminada pela Hungria. Dessa maneira, Joachim Low encerraria com “queda precoce” sua trajetória na tetracampeã mundial. Porém, o meio-campista Leon Goretzka empatou a partida e explodiu a torcida de Munique.

Mais um recorde para Cristiano Ronaldo

Em Budapeste, a reedição da final da última Eurocopa fez jus à qualidade dos times. No primeiro tempo, as equipes terminaram empatadas em 1 a 1, com gols de pênalti dos atacantes Cristiano Ronaldo, pelo lado português, e de Karim Benzema, pelo lado francês.

O segundo tempo cravou a emoção da rodada. Com apenas dois minutos jogados após o intervalo, Paul Pogba encontrou Benzema em ótimas condições para virar a partida. Naquele momento, Portugal chegou a estar eliminado, pela combinação de resultados. Porém, treze minutos depois, em outra penalidade máxima, Cristiano Ronaldo empatou o confronto.

Com o gol, o camisa 7 se tornou, junto ao iraniano Ali Daei, o maior artilheiro da história de seleções, com 109 tentos. Desse modo, a França enfrenta a Suíça na próxima fase. A Alemanha encara a Inglaterra e Portugal joga contra a forte Bélgica.

Os jogos das oitavas de final:

26/06, às 13h

País de Gales x Dinamarca – Johan Cruijff Arena

26/06, às 16h

Itália x Áustria – Wembley

27/06, às 13h

Holanda x República Checa – Puskás Arena

27/06, às 16h

Bélgica x Portugal – La Cartuja de Sevilla

28/06, às 13h

Croácia x Espanha – Parken

28/06, às 16h

França x Suíça – Arena Nacional de Bucareste

29/06, às 13h

Inglaterra x Alemanha – Wembley

29/06, às 16h

Suécia x Ucrânia – Parken