Euro: Bélgica vence Dinamarca em jogo com homenagens a Eriksen

A Bélgica venceu nesta quinta-feira, 17, a Dinamarca por 2 a 1, no Parken Stadium, em Copenhague, em jogo válido pela segunda rodada do grupo B da Eurocopa. O resultado assegurou matematicamente a classificação da seleção dirigida pelo técnico espanhol Roberto Martínez às oitavas de final da competição. A partida teve atuação decisiva do meio-campista Kevin De Bruyne, do Manchester City, que saiu do banco de reservas para comandar a virada da equipe belga participando dos dois gols.

O jogo começou com homenagens espalhadas pelas arquibancadas a Christian Eriksen, craque dinamarquês que sofreu mal súbito no último sábado, 12. Após o árbitro autorizar a bola rolar, a seleção dinamarquesa começou intensa e, logo aos dois minutos, após roubar a bola no campo de ataque, marcou com o centroavante Yussuf Poulsen. Quando o relógio marcou dez minutos, número da camisa utilizada por Eriksen, os jogadores de ambas as seleções paralisaram a partida e puxaram uma longa salva de palmas.

Durante todo o primeiro tempo, a Dinamarca controlou a partida e não cedeu espaços ao ataque belga. Para a segunda etapa da partida, o treinador da Bélgica, Roberto Martínez, mandou Kevin De Bruyne a campo. O meio-campista estava sendo poupado, por lesões na face sofrida na final da Liga dos Campeões. Em menos de 15 minutos dentro das quatro linhas, o camisa sete belga aproveitou o contra-ataque puxado por Romelu Lukaku e deixou Thorgan Hazard em ótimas condições para empatar o jogo.

❤️ Dinamarca e Bélgica unidas para mostrar o seu apoio a Christian Eriksen#EURO2020 pic.twitter.com/vcUCKvhKb4 — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) June 17, 2021

Com o placar igualado, o time belga cresceu psicologicamente. Além disso, os bons jogadores do ataque passaram a se entender. Desse modo, aos 26 minutos da etapa final, após bela trama ofensiva, Eden Hazard passou para De Bruyne, que acertou belo chuto de fora da área e virou a partida para a Bélgica. No restante do jogo, a Dinamarca partiu para cima e ainda acertou a trave, mas não mexeu no marcador. Assim, os belgas cravaram a classificação e os dinamarqueses precisam vencer na próxima partida.

Na próxima segunda-feira, 21, a Dinamarca encara a Rússia, novamente em Copenhague, enquanto Bélgica enfrenta a Finlândia, em São Petersburgo, na Rússia.