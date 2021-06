Euforia em Copenhague: Dinamarca goleia Rússia e se classifica na Euro

O grupo B da Eurocopa teve seus classificados decididos nesta segunda-feira, 21, em uma rodada emocionante e decidida nos instantes finais. No Parken Stadium, em Copenhague, a Dinamarca, empurrada pelos seus torcedores, conseguiu a mais improvável classificação ao golear a Rússia por 4 a 1 e terminar com a segunda colocação graças ao saldo de gols.

Se recuperando do abalo emocional causado pelo ataque cardíaco que tirou seu principal jogador, Christian Eriksen, da competição, a Dinamarca, derrotada nas rodadas iniciais por Finlândia e Bélgica, conseguiu seus primeiros pontos, que foram suficientes para garantir vaga nas oitavas.

Os gols escandinavos foram marcados por Mikkel Damsgaard, Yussuf Poulsen, Andreas Christensen e Joakim Maehle. A Rússia diminuiu de pênalti com Artem Dzyuba. Com isso, a seleção dinamarquesa enfrentará País de Gales, no próximo sábado, 26, em Amsterdã.

Em São Petersburgo, Finlândia e Bélgica se enfrentaram. Pela pontuação dos terceiros colocados dos grupos A e C, um empate bastaria para a estreante seleção finlandesa se classificar. A primeira etapa foi travada, apesar do domínio das ações ter sido belga.

No segundo tempo, porém, a Bélgica de Kevin De Bruyne fez valer seu favoritismo. Aos 29 minutos da etapa final, após escanteio, Vermaelen acertou a trave e a bola rebateu no goleiro Hradecky, que marcou contra. Com isso, a Finlândia passou a atacar e, em transição, De Bruyne achou Romelu Lukaku, que ampliou.

Primeira colocada do ranking da Fifa e em busca de seu primeiro título, a Bélgica jogará as oitavas de final em Sevilha, na Espanha, mas seu adversário não está definido (será um dos melhores terceiros colocados).