EUA alertam sobre possíveis ataques terroristas durante a Copa do Mundo

O Governo dos Estados Unidos avisou nesta sexta-feira a seus cidadãos de possíveis ataques terroristas durante a Copa do Mundo através de um alerta de viagem no qual aconselhou “reconsiderar” os deslocamentos a esse país. “Eventos internacionais em grande escala como a Copa são um alvo atrativo para os terroristas”, disse no seu alerta o Departamento de Estado. “Embora a segurança para a Copa do Mundo seja extensa, os terroristas talvez tentem atacar estádios, as Fan Fests, pontos turísticos, centros de transporte e outros locais públicos”, alertou o Departamento de Estado americano.

“Os terroristas podem atacar com pouca ou sem advertência prévia, almejando pontos turísticos, centros de transporte, mercados e shoppings, assim como instalações do Governo”, avisou o Governo dos Estados Unidos.

Além dos possíveis atentados, os EUA observaram que na Rússia “os cidadãos americanos frequentemente são vítimas de assédio, maus-tratos e extorsão por parte das forças da ordem e de outros funcionários”.

Finalmente, recomendou evitar a região do Cáucaso norte – incluindo Chechênia e o monte Elbrus – por “terrorismo e distúrbios”, assim como a Crimeia por causa de “abusos das forças de ocupação”.

Estado Islâmico

Também nesta sexta-feira, o grupo terrorista Estado Islâmico (EI) ameaçou realizar “um massacre como nunca antes visto” durante a Copa do Mundo 2018 na Rússia. Um vídeo divulgado pelo grupo em canais e chats extremistas mostra drones bombardeando estádios de Sochi, onde a seleção brasileira está alojada nesta primeira fase.