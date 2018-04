Eto’o ameaça processar revista por brincadeira de 1° de abril

O camaronês Samuel Eto’o ameaçou processar a revista francesa Jeune Afrique, que publicou no último domingo que o atacante do Konyaspor, da Turquia, se candidataria à Presidência de Camarões. A divulgação da notícia falsa foi intencional, pois se tratava de uma pegadinha de 1º de abril, conhecido como o “Dia da Mentira” no Brasil e em outros países, como a França. Vários jornais do mundo caíram na brincadeira e divulgaram a informação, o que enfureceu Eto’o.

Em sua conta oficial do Facebook, o jogador com passagens por Barcelona, Inter de Milão, Chelsea, entre outros, respondeu e a revista publicou trechos de sua represália, bem como um pedido de desculpas.

Eto’o exigiu direito de resposta e avisou que, caso contrário, processaria a revista por difamação. Ao solicitar a inserção de uma nota de esclarecimento, o camaronês publicou: “Acredito que as observações feitas contra mim minam minha honra e transmitem muitas mentiras”. Além disso, o jogador também ficou irritado porque muitos outros canais retransmitiram a notícia como verdade, a exemplo do canal de televisão francês France 24.

“Como camaronês, sou profundamente respeitoso com as instituições do meu país e com aqueles que as incorporam. Creio que as eleições presidenciais de 2018 e o exercício do cargo supremo são muito importantes para que possamos falar de uma forma assim tão leve”, reclamou o jogador em seu Facebook.