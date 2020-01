Estudo: Mbappé é o jogador mais valioso do mundo; Cristiano despenca

O CIES (Centro Internacional do Estudo do Esporte) divulgou nesta terça-feira 7 o seu estudo anual sobre os jogadores de futebol mais valiosos do mundo. Assim como no ano passado, o francês Kylian Mbappé, do PSG, aparece no topo, com valor de mercado avaliado em 265,2 milhões de euros (1,2 bilhão de reais). O inglês Raheem Sterling, do Manchester City, e o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, completam o pódio. O brasileiro mais bem colocado foi Gabriel Jesus (11º), enquanto Neymar segue na 17ª colocação.

O algoritmo usado pelo CIES leva em consideração fatores como contrato, posição, minutos jogados, gols, status nas respectivas seleções e resultados do time e, sobretudo, idade, o que explica a presença de atletas promissores como o inglês Jadon Sancho, de 19 anos, do Borussia Dortmund, entre os cinco primeiros. O estudo analisa apenas jogadores que atuam nas cinco maiores ligas da Europa (Inglaterra, Alemanha, Itália e França).

Mesmo eleito o melhor jogador do mundo em 2019, o argentino Lionel Messi, de 32 anos, caiu quatro posições e é o oitavo da lista. O inglês Marcus Rashford, do Manchester United (7º), e o argentino Lautaro Martínez, da Inter de Milão (10º), são as novidades no top 10.

A maior queda no ranking foi a de Cristiano Ronaldo: com uma desvalorização de 37,5 milhões de euros, o astro português da Juventus foi da 20ª para a 41ª posição, aos 34 anos.

Neymar repetiu a posição de 17º de 2019, com uma desvalorização de 24, 3 milhões de euros. Segundo o estudo, seu valor de mercado chega, no máximo, a 100,4 milhões (458 milhões de reais), menos da metade do valor pelo qual foi vendido ao PSG em 2017. O astro do PSG ainda ficou atrás dos compatriotas Roberto Firmino, do Liverpool (14º) e Richarlison, do Everton (16º). Philippe Coutinho (27º), Alisson (34º), Rodrygo (35º), Vinicius Junior (39º) e Fabinho (41º) são os outros brasileiros da lista.

Confira a lista completa do CIES