Estudo aponta Rashford como jogador mais valioso – e ignora Neymar

Apesar de vir de ótima temporada com o Paris Saint-Germain, Neymar parece estar em baixa entre os avaliadores do futebol internacional. Depois de terminar apenas em nono na premiação de melhor do mundo da Fifa, o atacante brasileiro nem sequer entrou em uma lista de 100 jogadores mais valiosos das cinco grandes ligas europeias, elaborado pelo Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES) e divulgado nesta quarta-feira, 6.

A mais nova edição do ranking Observatório do Fitebol apontou o atacante inglês Marcus Rashford, do Manchester United, no topo, avaliado em 165,6 milhões de euros (cerca de 1 bilhão de reais pela cotação atual).

Rashford, de 23 anos, superou o norueguês Erling Haaland, de 20, jovem estrela do Borussia Dortmund, avaliado em 152 milhões de euros (996,8 milhões de reais). O lateral inglês Trent Alexander-Arnold, do Liverpool (151,6 milhões de euros), o meia português Bruno Fernandes, do Manchester United (151,1 mi de euros) e o o atacante francês Kylian Mbappé, do PSG, líder do ranking anterior, (149,4 mi de euros) fecham o top 5.

Roberto Firmino, do Liverpool, é o brasileiro mais bem colocado, em 32º, com valor de mercado estimado em 87,4 milhões de euros (573,2 milhões de reais). Gabriel Jesus, do Manchester City (33º), Richarlison, do Everton, (38º) Ederson, do Manchester City (44º) também foram lembrados.

O algoritmo utilizado pelo CIES valoriza bastante a idade dos atletas e o tempo de contrato com seus atuais clubes. Quanto mais jovem e mais longe do fim de seu contrato, maior o valor de mercado, já que tempo curto de carreira e de vínculos contratuais geram menor poder de barganha em negociações.

Aos 33 anos, Lionel Messi, em fim de contrato com o Barcelona, Lionel Messi aparece apenas em 97º, avaliado em 54 milhões de euros. Já o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, vencedor do prêmio The Best da Fifa de 2020, é apenas o 55º. O português Cristiano Ronaldo, de 35 anos, ficou de fora do top 100, mas no site da CIES é possível conferir seu valor de mercado: 47 milhões de euros (308,2 milhões de reais).

Ausência de Neymar é contestada na França

Neymar, que está perto de completar 29 anos, também foi ignorado da lista dos 100 primeiros colocados. No site, seu atual valor é estimado em 32 milhões de euros (cerca de sete vezes menos do que os 222 milhões de euros que o PSG pagou para tirá-lo do Barcelona, em 2017). O valor incrivelmente inferior ao de seu último contrato foi contestado pelo diário francês Le Parisien, que ouviu Raffaele Poli, doutor em ciências humanas e diretor do CIES, sobre seus critérios.

Ele garante que as lesões e a idade jogam contra o brasileiro. “Levamos dois anos de estatísticas em consideração. Vemos que Neymar jogou muito pouco desde janeiro de 2019, muito menos do nos tempos de Barcelona. Sua idade está avançando e seu contrato dura apenas 18 meses”, afirmou Poli, que, no entanto, admitiu que, por se tratar de uma estrela, Neymar dificilmente seria vendido por menos de 40 milhões de euros.

“Não questiono a robustez desse algoritmo, mas o futebol não é um mercado comum. Há uma diferença entre jogadores de futebol e superestrelas como Neymar. Levamos em consideração o valor esportivo, mas há mais que isso. Esse mercado exato continua irracional, imprevisível. Estrelas são raras, desconectadas do mercado tradicional e podem desviar a lógica. “

Raffaele Poli, no entanto, aponta uma correlação superior a 80% entre as características científicas do CIES e os valores reais de transferência. “Nosso modelo é usado por clubes e como qualquer modelo tem suas vantagens e desvantagens”, admite. “Eu teria o cuidado de não dizer que é a verdade absoluta. Mas quando Neymar assinou pelo PSG, ele foi estimado praticamente à custa da cláusula. Isso mostra que era plausível comprá-lo por um preço tão alto.”

O site Transfermarkt, recentemente envolvido em polêmica mundial depois que seus avaliadores reconheceram que estimam os valores com base em “chutes”, avalia Neymar em 128 milhões de euros atualmente. De acordo com o Le Parisien, é provável que o verdadeiro valor do passe de Neymar esteja entre as duas estimativas, do CIES e do Transfermarkt, no momento.

Os 10 mais valiosos e os melhores brasileiros (CIES)

1 – Marcus Rashford: 165,6 milhões de euros

2 – Erling Haaland: 152 milhões

3 – Alexander-Arnold: 151,6 milhões

4 – Bruno Fernandes: 151,1 milhões

5 – Kylian Mbappé: 149,4 milhões

6 – Jadon Sancho: 148,3 milhões

7 – João Félix: 141,5 milhões

8 – Alphonso Davies: 139,2 milhões

9 – Raheem Sterling: 136,9 milhões

10 – Kai Havertz: 136 milhões

32 – Roberto Firmino: 87,4 milhões

33 – Gabriel Jesus: 83,7 milhões

38 – Richarlison: 83,1 milhões

44 – Ederson: 79,6 milhões

52 – Marquinhos: 72,7 milhões

68 – Alisson: 65,7 milhões

70 – Rodrygo: 64,5 milhões

74 – Vini Jr.: 61,6 milhões

78 – Philippe Coutinho: 60,6 milhões

81 – Casemiro: 60 milhões

90 – Renan Lodi: 56,1 milhões