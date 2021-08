Estreia de Messi e Brasileirão: destaques do fim de semana

O fim de semana reservou muitas emoções dentro das quatro linhas. A tão aguardada estreia de Lionel Messi pelo Paris Saint-Germain aconteceu, mas passou longe do esperado. Na Inglaterra, Chelsea e Liverpool empataram e o Manchester City, que inaugurou duas estátuas de ídolos do clube, goleou o Arsenal. A seleção brasileira vai contar com jogadores do Campeonato Espanhol nas Eliminatórias. Por fim, a rodada do Brasileirão contou com muitos gols. Confira, abaixo, um resumo do melhor do fim de semana.

Estreia de Messi

A aguardada estreia de Lionel Messi com a camisa do Paris Saint-Germain finalmente aconteceu, mas passou longe do esperado. O argentino ficou no banco até os 20 minutos do segundo tempo, quando substituiu Neymar, mas pouco tocou na bola e viu Mbappé brilhar, neste domingo, 29. O atacante francês marcou os dois da vitória do PSG por 2 a 0 contra o Reims, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Francês.

Brasileirão

A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro contou com muitas emoções e gols anotados. O destaque fica pela goleada do Flamengo por 4 a 0 contra o Santos em plena Vila Belmiro, com três gols de Gabigol e um do estreante Andreas Pereira. O Palmeiras venceu o Athletico-PR por 2 a 1 e segue na caça à liderança. O líder Atlético-MG contou com o brilho do estreante Diego Costa e empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino. O Corinthians venceu o Grêmio pelo placar mínimo e segue em excelente fase, enquanto o São Paulo levou um gol nos acréscimos do segundo tempo e ficou no empate por 1 a 1 com o Juventude.

0️⃣9️⃣ @gabigol ❤️🖤 129 jogos com o Manto

⚽️🥅 97 gols

➡️⚽️ 29 assistências – Maior artilheiro do Mengão no Brasileirão de pontos corridos (45 gols)

– Segundo maior artilheiro do Mengão na história do Brasileirão. 👏#CRF 📸 @AlexandreVidal1 / CRF pic.twitter.com/bqGpVCATKY — Flamengo (@Flamengo) August 29, 2021

Guto Ferreira demitido

O Ceará anunciou, na noite do domingo, 29, a demissão de Guto Ferreira após um ano e cinco meses de trabalho do treinador. A decisão acontece poucas horas depois da derrota do clube cearense para o América-MG por 2 a 0 pelo Brasileirão. O revés fez o time chegar ao quarto jogo sem vitória na competição, com dois empates e duas derrotas, em que ocupa a 8ª colocação, com 24 pontos.

Informamos que Guto Ferreira não é mais o técnico do Ceará SC. Agradecemos ao treinador pela conquista invicta da Copa do Nordeste 2020, quartas da Copa do Brasil 2020 e pela classificação para a Sul-Americana 2021. Desejamos sucesso na carreira. + em https://t.co/pkR6Askrn8 pic.twitter.com/wKEulhbV0r — Ceará Sporting Club (@CearaSC) August 30, 2021 Continua após a publicidade

Força!

Jairzinho, o Furacão da Copa do Mundo de 1970 e um dos maiores ídolos da história do Botafogo, foi internado com Covid-19 neste sábado, 28. A informação foi divulgada pelo técnico Jair Ventura, filho do ex-jogador, pelas suas redes sociais. O quadro do ex-atleta de 76 anos é estável.

Destaques do Inglês

Liverpool e Chelsea fizeram uma grande partida válida pela terceira rodada o Campeonato Inglês, em Anfield. Mesmo tendo começado melhor e aberto o placar, o time de Thomas Tuchel sofreu uma grande pressão do adversário após a expulsão de Reece James, mas conseguiu sair com um empate por 1 a 1 fora de casa. O gol do time de Klopp foi anotado por Salah. Já os visitantes marcaram com Havertz.

Na mesma rodada, o Manchester City aplicou uma sonora goleada por 5 a 0 contra o Arsenal, no Etihad Stadium. Ferrán Torres anotou dois gols, e, com um tento cada, Rodri e o brasileiro Gabriel Jesus fecharam o placar. O time de Manchester ainda inaugurou as estátuas do zagueiro belga Vincent Kompany e do meia espanhol David Silva, dois grandes ídolos de sua história recente, nos arredores do Etihad Stadium.

We are thrilled to unveil permanent statues of Club legends @VincentKompany and @21LVA at the Etihad Stadium 💙 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/bLD3S4nZl9 — Manchester City (@ManCity) August 28, 2021

Seleção brasileira

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) negou o pedido da La Liga, responsável pela gestão do Campeonato Espanhol, de não liberar jogadores sul-americanos convocados para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A decisão foi anunciada oficialmente pelo site da Fifa, neste domingo, 29.

O treinador Tite convocou Éder Militão, Casemiro e Vinícius Júnior, do Real Madrid, e Matheus Cunha, do Atlético de Madri. A agenda de compromissos da seleção brasileira pelas Eliminatórias será iniciada contra o Chile, no dia 2 de setembro, no estádio Monumental, em Santiago.

FIFA welcomes CAS decision on qualifying matches for the FIFA World Cup: https://t.co/OuHuSp648d — FIFA Media (@fifamedia) August 29, 2021