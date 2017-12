Estátua de Messi sofre ataque de vândalos em Buenos Aires

A estátua de Lionel Messi, situada no Passeio das Glórias de Buenos Aires, foi vítima de um ataque de vândalos ao aparecer neste domingo com as pernas cortadas. Este é o segundo ato contra a estátua, inaugurada no dia 28 de junho de 2016. A primeira foi em janeiro deste ano, quando a parte de cima foi cortada.

A obra, que tem como autor o escultor realista Carlos Benavídez, será transferida para a Direção de Monumentos e Obras de Arte da Cidade para começar a ser restaurada a partir desta segunda-feira.

O Passeio das Glórias é um lugar público criado para os preparativos para os Jogos Olímpicos da Juventude, que acontece, do próximo ano, em Buenos Aires. Existem estátuas dos principais desportistas argentinos como o jogador de basquete Manu Ginóbili, os ex-tenistas Guillermo Vilas e Gabriela Sabatini, o ex-jogador de rugby Hugo Porta, a ex-integrante da seleção de hóquei sobre grama Luciana Aymar, o ex-golfista Roberto De Vicenzo, o ex-boxeador Pascual Pérez e o ex-piloto de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio.