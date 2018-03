Estádio da Copa ainda está sem gramado e atraso preocupa Fifa

Faltando menos de três meses para a Copa do Mundo da Rússia, o estádio localizado na cidade de Samara é motivo de preocupação para a Fifa. Das 12 arenas do Mundial, esta é a única que ainda está sem o gramado instalado. A Arena de Samara receberá seis partidas do torneio, incluindo um dos duelos de quartas de final.

“Obviamente, esperávamos por um progresso mais rápido”, admitiu Colin Smith, chefe de competições da Fifa. “Ainda há muito trabalho a ser feito” para o estádio ficar pronto, até o fim de abril, prevê Smith. Se o prazo estourar, a Fifa terá dificuldade em testar o estádio e os recursos do estádio.

A Copa do Mundo começa em 14 de junho, com o jogo entre Rússia e Arábia Saudita, em Moscou. O primeiro jogo em Samara será três dias depois, entre Costa Rica e Sérvia, que vai abrir o Grupo E, o mesmo do Brasil.

O estádio de Samara terá capacidade para 45.000 torcedores e é uma das arenas construídas do zero para a Copa. As obras começaram em 21 de julho de 2014, logo após o fim da Copa do Mundo do Brasil. A arena será usado pelo time Krylya Sovetov, que tem algumas participações em competições europeias, ao fim do Mundial.